Диетолог назвала лучшие продукты для обеда

Диетолог Круглова: на обед нужно есть мясо птицы, овощной суп, макароны и бобовые

Прием пищи в обед может быть самым калорийным, поскольку приходится на пик работоспособности, рассказала диетолог Наталья Круглова. Лучшие для обеда продукты она назвала в беседе с News.ru.

Круглова указала на важность приема пищи в середине дня. «Если обед пропустить или заменить перекусом, то есть риск переедания вечером и, как следствие, набора лишнего веса. Для обеда обязательны сложные углеводы, белок: рис, гречка, овощи или овощной суп, салаты, цельнозерновые продукты», — сказала она, добавив, что также в обед можно употребить в пищу макароны, бобовые, мясо птицы или рыбу.

При этом, добавила специалист, не нужно есть на обед только супы. «Это один из вариантов, дело пищевых привычек, способ употребить в пищу больше овощей», — заключила она.

Ранее Круглова перечислила лучшие продукты на завтрак. По словам диетолога, завтракать нужно в течение часа после пробуждения — например, кашами, мюсли или цельнозерновым хлебом.