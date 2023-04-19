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14:52, 19 апреля 2023Забота о себе

Диетолог назвала лучшие продукты для обеда

Диетолог Круглова: на обед нужно есть мясо птицы, овощной суп, макароны и бобовые

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

Прием пищи в обед может быть самым калорийным, поскольку приходится на пик работоспособности, рассказала диетолог Наталья Круглова. Лучшие для обеда продукты она назвала в беседе с News.ru.

Круглова указала на важность приема пищи в середине дня. «Если обед пропустить или заменить перекусом, то есть риск переедания вечером и, как следствие, набора лишнего веса. Для обеда обязательны сложные углеводы, белок: рис, гречка, овощи или овощной суп, салаты, цельнозерновые продукты», — сказала она, добавив, что также в обед можно употребить в пищу макароны, бобовые, мясо птицы или рыбу.

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При этом, добавила специалист, не нужно есть на обед только супы. «Это один из вариантов, дело пищевых привычек, способ употребить в пищу больше овощей», — заключила она.

Ранее Круглова перечислила лучшие продукты на завтрак. По словам диетолога, завтракать нужно в течение часа после пробуждения — например, кашами, мюсли или цельнозерновым хлебом.

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Александра Лисица
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