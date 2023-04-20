«Муз-ТВ» замазал экс-солистку «Серебра» в документальном фильме

РИА: «Муз-ТВ» стер певицу Елену Темникову в документальном фильме про «Фабрику звезд»

Телеканал «Муз-ТВ» замазал певицу Елену Темникову в своем документальном «фильме Золотая клетка для артистов! История шоу "Фабрика звезд"». На это обратило внимание агентство РИА Новости.

На размещенном на YouTube видео демонстрируются кадры победы Полины Гагариной во втором сезоне проекта, при этом на Темникову наложен размывающий изображение фильтр. Представители канала не прокомментировали ситуацию.

19 ноября канал «Муз-ТВ» убрал слова «война» и «мир» из кавера на песню «Все решено» группы «Гости из будущего», который исполнила певица Zivert в шоу «Битва поколений». Слова пропали из строчки «Мы голосуем за мир, но снова в моде война». Позднее заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин заявил о непричастности регулятора к заглушке слов в эфире телеканалов.