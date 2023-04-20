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14:03, 20 апреля 2023Путешествия

Иностранный турист погиб во время сплава по горной реке в России

Турист из Белоруссии погиб во время сплава по горной реке в Краснодарском крае

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Иностранец, проходивший туристический маршрут в составе группы, погиб во время сплава по горной реке Пшеха в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства республики в России.

Погиб гражданин Белоруссии 1983 года рождения. Отмечается, что восемь из одиннадцати туристов в группе были его соотечественниками. «Других пострадавших нет, — говорится в сообщении. — В настоящее время группа снята с маршрута и доставлена в ближайший населенный пункт».

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Фариза Бацазова
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