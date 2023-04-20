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03:20, 20 апреля 2023Россия

Пять новых производств детских товаров решили построить в России

В РФ решили построить пять новых производств детских товаров для замены китайских товаров

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В ближайшие три гола в России построят пять новых заводов и цехов по производству игрушек, детской посуды, мебели и канцтоваров. Эксперты рассчитывают, что эти меры помогут соблюсти баланс между китайскими и отечественными товарами на полках магазинов после ухода многих иностранных брендов, пишут «Известия».

Новые предприятия будут располагаться в Московской и Кировской областях, а также в Башкирии. Планируется, что после запуска мощностей изготовители смогут нарастить объемы производства на 10–20 процентов и увеличить свою долю на полках магазинов до 44 процентов. Отмечается, что отрасль детских товаров — одна из наиболее зависимых от импорта. В настоящее время на него приходится 66 процентов продаваемой продукции.

Участники рынка опасаются, что после ухода из России европейских и американских брендов китайские производители смогут вытеснить отечественные. «На европейские и американские бренды в РФ приходилось 25 процентов от всего импорта, но большую часть ассортимента занимали китайские товары, которые и сейчас преобладают на полке», — рассказала изданию глава АИДТ Антонина Цицулина.

Поэтому наращивание производства в РФ позволит соблюсти этот баланс, считают эксперты.

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Екатерина Подвигина
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