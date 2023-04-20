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15:15, 20 апреля 2023Путешествия

Россия захотела перейти на безвизовый режим с одной азиатской страной

Посол России в Туркменистане: Москва готова перейти на безвизовый режим с Ашхабадом

Фото: L'amateur d'aéroplanes / Wikimedia

Россия захотела перейти на безвизовый режим с одной азиатской страной — Туркменистаном. Об этом ТАСС заявил российский посол в Ашхабаде Александр Блохин.

По словам высокопоставленного дипломата, Москва готова либерализовать вопрос визового режима и туризма в той степени, в которой будет готов Ашхабад. «Я хотел бы подчеркнуть: мы ничего не навязываем Туркменистану, — добавил он. — Это его суверенное право — регулировать эти отношения, мы уважаем его решения».

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Посол также подчеркнул, что у Туркменистана визовый режим абсолютно со всеми странами. «Но это уже внутреннее дело каждого государства, — пояснил он. — Туркменистан придает очень большое значение вопросам безопасности. В наше время это важный приоритет».

Ранее в апреле россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. В список безвизовых государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Коста-Рика, Куба, Малайзия, Мальдивы, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и некоторые другие страны.

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Фариза Бацазова
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