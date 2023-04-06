Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:03, 6 апреля 2023Путешествия

Названы доступные россиянам безвизовые страны на лето

«Объясняем.рф»: в список безвизовых стран, доступных россиянам, входят Албания, ОАЭ и Куба
СюжетВизы в Европу:

Фото: Elizeu Dias / Unsplash

Россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Открытые для соотечественников направления назвала директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина, пишет портал «Объясняем.рф».

Так, в список безвизовых государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Коста-Рика, Куба, Малайзия, Мальдивы, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны. Более того, иногда соотечественникам для въезда даже не требуется заграничный паспорт. «По российским документам туристов принимают в Армении и Белоруссии», — напомнила эксперт.

Материалы по теме:
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы. Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
Киты, серфинг с видом на вулканы, вино и устрицы.Куда съездить в России, пока Европа и другие курорты недоступны?
20 июня 2022
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня 2020

При этом Синятуллина подчеркнула, что при всей популярности различных заграничных направлений достойной альтернативой остаются туры по России. «Нынешнюю ситуацию с отсутствием прямого авиасообщения между РФ и рядом стран можно рассматривать по аналогии с ситуацией во время пандемии — это отличная возможность развития внутреннего туризма», — заключила она.

Ранее туроператоры предложили отечественным туристам, уставшим от пляжного отдыха, обратить внимание в высокий сезон на Камчатку, Сахалин и Владивосток. Например, семидневный тур на Камчатку с июня по середину сентября будет стоить от 47,3 тысячи рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг отступление ВСУ из Артемовска
Главы МИД Саудовской Аравии и Ирана впервые встретились
Курс доллара поднялся выше 81 рубля
Обнаружены следы оазисов жизни в эпоху «Земли-снежка»
Алеся Кафельникова опубликовала новые фото в бикини
Грузовик насмерть сбил мужчину на зебре в центре Москвы
В российском регионе арестовали подростка за диверсию на железной дороге
Названы доступные россиянам безвизовые страны на лето
Снижение рубля к доллару объяснили
Кантемир Балагов заявил о прекращении работы в кино
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.