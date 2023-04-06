Названы доступные россиянам безвизовые страны на лето

«Объясняем.рф»: в список безвизовых стран, доступных россиянам, входят Албания, ОАЭ и Куба

Россиянам назвали страны, доступные для отдыха в летний период без необходимости оформлять загранпаспорта или визы. Открытые для соотечественников направления назвала директор Центра анализа деятельности органов исполнительной власти НИУ ВШЭ Ляйля Синятуллина, пишет портал «Объясняем.рф».

Так, в список безвизовых государств для пляжного отдыха входят Абхазия, Азербайджан, Албания, Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Вьетнам, Грузия, Доминикана, Египет, Израиль, Коста-Рика, Куба, Малайзия, Мальдивы, Марокко, ОАЭ, Сейшелы, Таиланд, Турция, Филиппины, Черногория и другие страны. Более того, иногда соотечественникам для въезда даже не требуется заграничный паспорт. «По российским документам туристов принимают в Армении и Белоруссии», — напомнила эксперт.

При этом Синятуллина подчеркнула, что при всей популярности различных заграничных направлений достойной альтернативой остаются туры по России. «Нынешнюю ситуацию с отсутствием прямого авиасообщения между РФ и рядом стран можно рассматривать по аналогии с ситуацией во время пандемии — это отличная возможность развития внутреннего туризма», — заключила она.

Ранее туроператоры предложили отечественным туристам, уставшим от пляжного отдыха, обратить внимание в высокий сезон на Камчатку, Сахалин и Владивосток. Например, семидневный тур на Камчатку с июня по середину сентября будет стоить от 47,3 тысячи рублей.