Выброшенный из пятиэтажки телевизор рухнул на голову россиянке и попал на видео

Житель Нижегородской области выбросил из окна пятиэтажки на голову прохожей телевизор

Житель Дзержинска Нижегородской области выбросил из окна пятиэтажки телевизор, который рухнул на голову случайной прохожей. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Нижний Новгород Без цензуры».

На снятых видеорегистратором кадрах видно, как телевизор вылетает из окна на втором этаже жилого дома. После приближения машины можно заметить лежащую на асфальте женщину.

Очевидец происшествия рассказал «Газете.Ru», что у пострадавшей россиянки была рассечена голова. «Естественно, много крови было. В сознание пришла сразу после удара. Я скорую вызывал. Сейчас все неплохо, состояние стабильное», — сообщил он.

Свидетель также вспомнил, что мужчина, выбросивший из окна телевизор, вынес на улицу стул, чтобы пострадавшая могла сесть, и начал перед ней извиняться. «Человек был на нервах. Видимо, результат ссоры», — предположил очевидец.

Ранее в Омской области старый телевизор весом не менее 15 килограммов упал четырехлетней девочке на голову и проломил ей череп. У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму.