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14:03, 20 апреля 2023Россия

Путин дал муниципалитетам поручение по семьям участников СВО

Президент России Путин поручил муниципалитетам следить за нуждами семей участников СВО

Фото: Максим Слуцкий / ТАСС

Российские муниципалитеты должны следить за нуждами и потребностями семей участников специальной военной операции (СВО). Такое поручение дал президент Владимир Путин во время Совета по местному самоуправлению. Трансляция мероприятия ведется в официальном канале Кремля в Telegram.

Путин добавил, что при работе с семьями участвующих в СВО военнослужащих нужно проявлять порядочность и неравнодушие. Кроме того, президент поручил российским чиновникам «с теплотой и заботой» оказывать помощь коллегам с новых территорий.

Анонсируя выступление главы государства на Совете, пресс-секретарь Дмитрий Песков говорил, что это будет «весьма содержательное мероприятие».

3 апреля Путин подписал указ о создании фонда поддержки участников специальной военной операции (СВО) и семей погибших солдат «Защитники Отечества». Задача фонда — создание условий для достойной жизни участникам СВО и членам их семей.

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Марк Леонов
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