Пентагон отчитался о прогрессе в поиске инопланетян

В Пентагоне заявили, что пока не нашли доказательств существования инопланетян

Пентагон расследует растущее число случаев, связанных с неопознанными летательными объектами (НЛО), но прогресса в доказательствах существования инопланетян, несмотря на это, пока нет. Об этом пишет Politico.

Директор Управления по разрешению аномалий во всех областях Шон Киркпатрик заявил, что ведомство отслеживает около 650 инцидентов с НЛО.

Киркпатрик давал показания в сенатском комитете по вооруженным силам, в рамках выступления заявив: многие случаи наблюдения НЛО могут остаться неисследованными из-за отсутствия достоверных данных. По его оценкам, от 20 до 30 дел находятся на экспертной оценке, еще некоторые из них закрыты.

Во время дачи показаний Киркпатрик также показал кадры двух недавно рассекреченных случаев наблюдения за НЛО. Первая видеозапись сделана на Ближнем Востоке в 2022 году, она остается неисследованной. Вторая — из Южной Азии, сделана в этом году и ждет экспертной оценки — пока считают, что объект на самом деле был коммерческим самолетом.

В конце марта Пентагон отказался публиковать ролик со сбитым НЛО. Материалы остаются засекреченными в целях безопасности.