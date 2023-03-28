Пентагон отказался обнародовать видео со сбитыми НЛО

Daily Mail: Пентагон отказался обнародовать видео с тремя НЛО, сбитыми над Аляской

Пентагон отказался публиковать ролик с тремя неопознанными летающими объектами (НЛО), сбитыми в небе над Аляской. Об этом сообщили представители оборонного ведомства США в беседе с Daily Mail.

По словам одного из чиновников, у Пентагона есть кадры, на которых запечатлены три неопознанных летающих объекта, сбитые в феврале американскими истребителями с ракетами Sidewinder.

Представитель ведомства уточнил, что материалы остаются засекреченными в целях безопасности, и пока нет никакой информации о возможных сроках изменения классификации кадров.

Ранее президент США Джо Байден поручил создать межведомственную группу для углубленного анализа феномена НЛО после инцидентов на севере страны и в Канаде. Он дал распоряжение «изучить политические импликации обнаружения, анализа и утилизации неопознанных воздушных объектов, которые представляют риски с точки зрения безопасности».

В феврале стало известно, что Северное командование Вооруженных сил США допустило, что сбитый в пятницу, 10 февраля, летательный аппарат может иметь внеземное происхождение.