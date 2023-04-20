Пентагон прокомментировал разведывательные полеты ВВС США над Черным морем

Пентагон заявил, что военные США не откажутся от разведывательных полетов над Черным морем

Военные США не намерены отказываться от разведывательных полетов над Черным морем и продолжат их совершать. Об этом заявили в Европейском командовании Пентагона, передает РИА Новости.

«Летательные аппараты разведки и наблюдения Военно-воздушных сил (ВВС) США продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем», — прокомментировали в командовании. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия будут проводиться в соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что США прекратили полеты стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем. По информации источника РИА Новости, последний такой полет был зафиксирован 21 марта. В период с 21 марта по 20 апреля беспилотники выполнили только три полета с авиабазы на Сицилии, однако все они проходили в воздушном пространстве Румынии.