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17:56, 20 апреля 2023Мир

Пентагон прокомментировал разведывательные полеты ВВС США над Черным морем

Пентагон заявил, что военные США не откажутся от разведывательных полетов над Черным морем

Фото: Janis Laizans / Reuters

Военные США не намерены отказываться от разведывательных полетов над Черным морем и продолжат их совершать. Об этом заявили в Европейском командовании Пентагона, передает РИА Новости.

«Летательные аппараты разведки и наблюдения Военно-воздушных сил (ВВС) США продолжают активные операции в международном воздушном пространстве над Черным морем», — прокомментировали в командовании. В ведомстве подчеркнули, что мероприятия будут проводиться в соответствии с международными правилами.

Ранее сообщалось, что США прекратили полеты стратегических беспилотников Global Hawk над Черным морем. По информации источника РИА Новости, последний такой полет был зафиксирован 21 марта. В период с 21 марта по 20 апреля беспилотники выполнили только три полета с авиабазы на Сицилии, однако все они проходили в воздушном пространстве Румынии.

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Семен Александров
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