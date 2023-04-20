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13:54, 20 апреля 2023Бывший СССР

Лукашенко восхитился качеством уборки Петербурга

Лукашенко на встрече с губернатором Петербурга Бегловым восхитился качеством уборки города

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко восхитился качеством уборки улиц в Санкт-Петербурге. Об этом он высказался во время встречи с губернатором города Александром Бегловым в Минске, сообщает близкий к пресс-службе главы республики Telegram-канал «Пул Первого».

Лукашенко отметил, что белорусская коммунальная техника хорошо зарекомендовала себя за время эксплуатации прошлой зимой на улицах Петербурга, и в связи с этим вспомнил случай, когда президент России Владимир Путин решил показать лидерам зарубежных стран российскую северную столицу.

«Я вообще был поражен — ну там, где я по крайней мере побывал, — чистоте и порядку в Питере. Я думал, что Минск самый чистый город. Я приехал сюда, и в Минске у нас был предметный разговор с мэром. Говорю: надо ехать в Питер учиться, как убирать. Хотя мои слова почему-то были подвергнуты критике некоторыми средствами массовой информации у вас. Меня это удивило. Но я то, что увидел, то и сказал», — сказал глава государства.

В январе 2022 года Беглов отреагировал на критику, поступившую в его адрес из-за плохой уборки снега и мусора в городе, и оценил песню группы «Ленинград», посвященную этой проблеме. Градоначальник заявил, что не про каждого губернатора пишут песни, подчеркнув при этом, что критики могут ругать его, сколько хотят.

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Георгий Нестеров
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