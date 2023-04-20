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14:16, 20 апреля 2023Бывший СССР

ЧВК «Вагнер» ударила по прорывавшейся в Артемовск колонне ВСУ

«Военная хроника»: артиллерия ЧВК «Вагнер» ударила по колонне ВСУ, двигавшейся в Артемовск
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Артиллерия ЧВК «Вагнер» нанесла артиллерийский удар по колонне ВСУ, пытавшейся прорваться в Артемовск (дореволюционное название, принятое на Украине — Бахмут) по дороге из Часова Яра. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

«При попытке "проскочить" в Артемовск "оркестр" накрыл огнем артиллерии колонну с техникой 24-й и 93-й механизированных бригад, а также подразделений территориальной обороны», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российским войскам удалось прорваться к трассе О-0506, которая соединяет Артемовск с населенным пунктом Часов Яр. При этом отмечается, что противник своими контратаками пытается помешать штурмовым отрядам закрепиться на занятой территории.

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Алевтина Запольская
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