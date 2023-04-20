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09:07, 20 апреля 2023Ценности

Раскрыт способ почистить белые кроссовки с помощью домашних средств

Эксперт по уборке Сью Колдуэлл посоветовала чистить белые кроссовки содой и уксусом

Фото: Daniel Storek / Unsplash

Директор бренда чистящих средств Clean Living International Сью Колдуэлл из Англии раскрыла способ почистить белые кроссовки с помощью домашних продуктов. Ее комментарий приводит Express.

Специалистка посоветовала удалять загрязнения с данной обуви с помощью соды, белого уксуса и горячей воды. Ингредиенты следует смешать в сосуде таким образом, чтобы получилась паста. «Смесь начнет шипеть, после чего вы можете просто нанести ее на изделие и оставить на несколько минут», — пояснила эксперт по уборке.

Затем, по словам собеседницы издания, нужно втереть полученную смесь в материал внутри и снаружи круговыми движениями посредством старой зубной щетки или чистящей щетки с жесткой щетиной. В заключение необходимо промыть кроссовки горячей водой, указала Колдуэлл.

Ранее блогерша с никнеймом @mlovehdz_ показала простой способ почистить белые кроссовки. По словам девушки, избавить обувь от загрязнений и вернуть ей почти новый вид поможет раствор из двух ингредиентов. Так, следует смешать пищевую соду и средство для мытья посуды в горячей воде и оставить в ней испачканные изделия, посоветовала она.

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Алина Гостева
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