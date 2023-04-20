США выступили за здоровую конкуренцию с Китаем

Глава минфина США Йеллен заявила о готовности к конструктивным отношениям с Китаем

США стремятся к «конструктивным и справедливым» экономическим отношениям с Китаем, но будут отстаивать свои интересы. Заявление министра финансов Джанет Йеллен приводит Reuters.

Министр обозначила основные цели американской администрации в отношении экономических связей двух крупнейших экономик мира, выступая в Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса. Они включают в себя обеспечение интересов национальной безопасности США, содействие «здоровой» конкуренции и сотрудничество по глобальным вопросам, таким как изменение климата, облегчение долгового бремени развивающихся стран и макроэкономическая стабильность.

Йеллен отметила, что Вашингтон обеспокоен усилиями Пекина по поддержке государственных и частных китайских компаний с целью их гегемонии над иностранными конкурентами. США будут обращать внимание на получение Китаем новых технологий, в том числе путем кражи интеллектуальной собственности и «другими незаконными способами». «Мы без колебаний будем защищать наши жизненно важные интересы», — сказала министр. Она подчеркнула, что политика администрации Байдена против Китая была продиктована исключительно заботой о безопасности и ценностях США, и в этом вопросе Вашингтон не готов пойти на компромисс, даже если придется поступиться экономическими интересами страны.

В то же время Йеллен заявила, что здоровая экономическая конкуренция со временем может принести пользу обеим странам. «Спортивные команды выступают на более высоком уровне, когда они постоянно соревнуются с сильными соперниками. Фирмы производят более качественные и дешевые товары, когда конкурируют за потребителей», — сказала глава Минфина. Министр добавила, что все еще надеется посетить Пекин, чтобы встретиться со своими коллегами.

Ранее глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что из-за соперничества США и Китая и разделения глобальной торговли на два больших блока мировая экономика может потерять до одной десятой ВВП. Она добавила, что для рынков развивающихся стран это и вовсе может обернуться настоящим крахом — падением ВВП на 14 процентов.

