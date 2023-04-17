Глава ВТО предупредила о крахе мировой экономики из-за соперничества США и Китая

Глава ВТО Оконджо-Ивеала: соперничество США и Китая может снизить мировой ВВП на 8,7%

Глава Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала предупредила, что при разделении глобальной торговли на два больших блока во главе с США и Китаем мировая экономика может потерять до одной десятой ВВП. Об этом она заявила в интервью Financial Times.

Первоначальный прогноз о снижении мирового ВВП на 5 процентов из-за соперничества двух стран позже был пересмотрен до 8,7 процента. Оконджо-Ивеала добавила, что для рынков развивающихся стран это и вовсе может обернуться настоящим крахом — падением ВВП на 14 процентов. Она заявила, что без ВТО мир «превратился бы в Дикий Запад».

В ВТО рассчитывают, что развитию глобальных торговых связей поспособствует рост онлайн-торговли. Оконджо-Ивеала упомянула, что рост этого показателя в последние годы «феноменален», чему способствовали ограничения на передвижения, вызванные пандемией COVID-19. С 2020 по 2022 год объем онлайн-продаж вырос на четверть и теперь составляет 3,8 триллиона долларов в год, или 13 процентов от всей мировой торговли.

Глава ВТО также отметила, что проблемы с цепочками поставок успешно разрешаются, и сроки доставки вернулись к обычным значениям. Она добавила, что тарифы на контейнерные перевозки резко снизились и сейчас всего на 15 процентов превышают допандемийный уровень.

Ранее глава ВТО призывала предотвратить раскол мировой торговой системы. Оконджо-Ивеала заявила, что «фрагментация и разобщение» международной торговой системы усилит уязвимость государств перед глобальными проблемами.