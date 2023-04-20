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05:36, 20 апреля 2023Бывший СССР

Минобороны сообщило об обнаружении российскими силами расчета ВСУ под Угледаром

Пресс-центр группы «Восток»: ВС РФ засекли расчет ВСУ под Угледаром с помощью «Зоопарка»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные подразделения группировки «Восток» обнаружили расчет миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Угледаром с помощью радиолокационной станции (РЛС) артиллерийской разведки «Зоопарк». Об этом сообщил начальник пресс-центра «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

Как сообщил Гордеев, украинский минометный расчет был уничтожен расчетом орудия «Мста-Б». «Также огнем артиллерии уничтожены бронеавтомобиль и пять боевиков в районе населенного пункта Новомихайловка», — добавил он.

Также Гордеев рассказал, что российский оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара. Он пояснил, что морской пехотинец Тихоокеанского флота «пресек попытку нанесения противником авиаудара по передовым позициям российской группировки на южнодонецком направлении».

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Марина Совина
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