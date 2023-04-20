Российские военные сбили украинский штурмовик Су-25 под Угледаром

Оператор ПЗРК «Игла» сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

Российский оператор переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» сбил украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара. Об этом РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Он пояснил, что морской пехотинец Тихоокеанского флота «пресек попытку нанесения противником авиаудара по передовым позициям российской группировки на южнодонецком направлении».

