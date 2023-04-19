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13:03, 19 апреля 2023Бывший СССР

Российские военные сбили штурмовик ВСУ Су-25 над Угледаром

«РВ»: российские военные сбили штурмовик ВСУ Су-25 над Угледаром с помощью ПЗРК «Игла»
СюжетПожары в России

Фото: РИА Новости

Российские военные сбили штурмовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) Су-25 над Угледаром с помощью переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла». Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

Уточняется, что украинский боевой самолет уничтожил снайпер 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) России с позывным Хищник. На прикрепленном к публикации видео можно заметить разгорающийся пожар.

Ранее Минобороны России сообщало, что на южнодонецком и запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» удалось нанести поражение подразделениям противника в районе донецких населенных пунктов Угледар и Новоселка.

9 апреля ведомство заявило, что российские войска уничтожили хранилище с топливом для украинских военных в городе Запорожье. Помимо этого, вблизи городов Орехов в Запорожской области и Угледар в ДНР разбиты склады боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ.

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Кристина Есикова
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