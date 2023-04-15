Российский летчик заявил об уничтожении лучших пилотов Украины

Летчик ВКС России заявил, что в первые месяцы СВО были уничтожены лучшие пилоты Украины

Воздушно-космические силы (ВКС) России в первые месяцы спецоперации уничтожили лучших летчиков Украины. Об этом на условиях анонимности заявил российский пилот, пишет «Взгляд».

Военнослужащий добавил, что уничтожить ведущих пилотов противника удалось благодаря техническому оснащению истребителей.

«На современных российских истребителях, например, Су-35, прекрасный прицельный комплекс, который позволяет мониторить не только воздух, но и землю. А также – хорошие дальнобойные ракеты, которые дают нашим летчикам значительное преимущество», — рассказал военный.

По его словам, многих летчиков на Украине учили по сокращенной программе из-за СВО, в связи с чем они многому оказались не обучены. Пилот подчеркнул, что из-за этого многие украинские летчики погибают.

Ранее в Минобороны сообщали, что старший инструктор и летчик Алан Датиев за один боевой вылет сбил два вертолета Ми-24 и один штурмовик Су-25 украинских военных.