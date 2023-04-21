Назван объем дотаций из бюджета для новых регионов России

Четыре новых региона России в 2023 году получат из бюджета 410,7 миллиарда рублей дотаций

В 2023 году четыре региона, включенные в состав Российской Федерации семь месяцев назад, получат из федерального бюджета 410,7 миллиарда рублей дотаций, что составит 89 процентов доходов их консолидированных бюджетов. Об этом ссылкой на данные, опубликованные в системе «Электронный бюджет», сообщает РБК.

Больше всего средств выдадут Донецкой народной республике — 171,1 миллиарда рублей. Согласно бюджетному прогнозу, ее доходы должны составить 196,4 миллиарда рублей, то есть на дотации придется 87 процентов.

Луганская народная республика для бюджета в размере 134,6 миллиарда рублей получит 113,3 миллиарда, Запорожская область — 65,2 миллиарда рублей при прогнозируемом объеме доходов в 68,5 миллиарда рублей. Херсонская область получит 61 миллиард рублей из 61,8 миллиарда доходов бюджета.

Эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Илья Цыпкин отметил, что все дотации являются нецелевыми, а значит, власти регионов вправе самостоятельно решать, на что их потратить. Однако, уверен он, скорее всего, средства направят на социальные выплаты, зарплаты и поддержку населения.

Директор Института реформирования общественных финансов Владимир Климанов отметил, что это, скорее всего, не все средства, выделенные новым регионам. Они не включают в себя так называемые прямые расходы федерального бюджета или шефскую помощь других регионов — ни то, ни другое в бюджетах субъектов федерации не отражается.

При этом в приведенной статистике также не отражаются переводы Социальному фонду России для выплат пенсий в новых регионах, если таковые трансферты запланированы. Ранее Минтруд оценивал совокупные расходы бюджетной системы на выплату страховых пенсий в новых регионах в 369 миллиардов рублей.

Как отмечает издание, по состоянию на 19 апреля новые регионы получили уже около трети от всей запланированной суммы, что в целом совпадает с динамикой расходования средств в целом. Согласно оперативным данным на 19 апреля, расходы бюджета составляют 10,2 триллиона рублей, доходы — шесть триллионов.

Ранее Минэкономразвития оценило совокупный ВВП новых регионов в 2023 году примерно в 2 триллиона рублей. Для всей России показатель составит 159,81 триллиона рублей.