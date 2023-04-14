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22:34, 14 апреля 2023Экономика

Минэкономразвития оценило ВВП четырех новых регионов

Минэкономразвития оценило номинальный ВВП четырех новых регионов в 2 трлн

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Минэкономразвития оценило номинальный объем ВВП России с учетом четырех присоединенных в сентябре прошлого года регионов. Об этом сообщает РБК.

По оценкам ведомства, в 2023 году он составит 159,81 триллиона рублей, а без них четырех субъектов — 157,777 триллиона рублей. Соответственно, совокупный ВВП ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в этом году министерство оценило примерно в 2 триллиона рублей.

Отмечается, что ВВП России за прошлый год составил 153,435 триллиона рублей с учетом «экономической активности, связанной с новыми территориями».

Ранее Центробанк оценил снижение реального курса рубля с начала года. Реальный курс рубля с начала года снизился на 14,7 процента, в марте — на 3,4 процента.

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Юлия Мискевич
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