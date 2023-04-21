Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:16, 21 апреля 2023Мир

Пентагон признал неспособность танков Abrams переломить ход боев на Украине

Генерал Марк Милли: поставки танков Abrams не способны переломить ход боев на Украине

Фото: U.S. Army / Reuters

Поставки танков Abrams не способны переломить ход боев на Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает Reuters.

«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [на Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает "серебряной пули" (единственного эффективного решения — прим. «Ленты.ру»)», — сказал генерал после совещания стран-союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ускорили темпы поставок своих танков M1 Abrams, обещанных ВСУ. Министр обороны не стал называть точных сроков прибытия танков на Украину, однако отметил, что первые Abrams прибудут в Германию в ближайшие несколько недель для того, чтобы бойцы ВСУ смогли пройти обучение.

«Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники», — сообщил Остин.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Стало известно о нехватке вооружения для контрнаступления ВСУ
Раскрыто недорогое устройство для кутежа
Назван простой способ избежать конфликтов в отношениях
Суд арестовал 15-летнего мальчика за убийство 10-летней российской школьницы
В России представили аэрозолеобразующие боеприпасы
Названа стоимость квартир в Центральном доме кино после реставрации
Российский депутат захотел поставить памятник трактору
В ДНР сообщили о попытках ВСУ перейти в наступление
Известный российский блогер оценил попадание в список Роскомнадзора
Александринский театр отменил показы спектакля после жалобы на дискредитацию
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.