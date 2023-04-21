Пентагон признал неспособность танков Abrams переломить ход боев на Украине

Генерал Марк Милли: поставки танков Abrams не способны переломить ход боев на Украине

Поставки танков Abrams не способны переломить ход боев на Украине. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает Reuters.

«Я предвзят, но все же я думаю, что танк M1 Abrams — лучший танк в мире… Я действительно думаю, что танк M1 Abrams, когда он будет доставлен [на Украину], будет значим… Но я хочу также предупредить, что на войне не бывает "серебряной пули" (единственного эффективного решения — прим. «Ленты.ру»)», — сказал генерал после совещания стран-союзниц Украины на авиабазе Рамштайн в Германии.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что США ускорили темпы поставок своих танков M1 Abrams, обещанных ВСУ. Министр обороны не стал называть точных сроков прибытия танков на Украину, однако отметил, что первые Abrams прибудут в Германию в ближайшие несколько недель для того, чтобы бойцы ВСУ смогли пройти обучение.

«Мы также ускорили сроки поставки танков M1 Abrams, чтобы в ближайшие месяцы обеспечить Украину еще большим количеством бронетехники», — сообщил Остин.