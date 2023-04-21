По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Власти Украины объявили воздушную тревогу по всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Сирены начали звучать в 18:25 по московскому времени. Первыми их услышали жители Днепропетровской, Полтавской, Хмельницкой областей и Киева. Через две минуты предупредительные сигналы распространились по всем украинским регионам.

Между тем украинский беспилотник атаковал энергетиков, работавших в поселке Старомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Как сообщалось, с помощью дрона военные Украины сбросили взрывоопасный предмет на автовышку сотрудников «Региональной энергопоставляющей компании», восстанавливавших электроснабжение в населенном пункте. Энергетики успели выпрыгнуть из машины, которая была повреждена в ходе атаки, и покинули место инцидента.