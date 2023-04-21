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16:09, 21 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР украинский беспилотник атаковал энергетиков

В Минугля ДНР сообщили об атаке украинского дрона на энергетиков в Старомихайловке

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Украинский дрон атаковал энергетиков, работавших в поселке Старомихайловка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство угля и энергетики ДНР.

Как заявили в ведомстве, с помощью беспилотника украинские военные сбросили взрывоопасный предмет на автовышку сотрудников «Региональной энергопоставляющей компании», восстанавливавших электроснабжение в населенном пункте.

Отмечается, что энергетики успели выпрыгнуть из машины, которая была повреждена в результате атаки, и покинули место инцидента.

18 апреля сообщалось, что в Буденновском районе Донецка средства противовоздушной обороны сбили беспилотник Вооруженных сил Украины. По словам мэра города Алексея Кулемзина, в результате случившегося погибли двое мужчин.

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Алевтина Запольская
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