В силовых структурах ДНР заявили, что в Донецке сбили украинский беспилотник

В Донецке средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

«В Буденновском районе Донецка сбит еще один беспилотник ВСУ», — заявил он. По информации собеседника агентства, уточняется, к какому типу относится сбитый беспилотник, и кто его произвел.

Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил в Telegram, что погибли двое мужчин.

18 апреля в Донецке произошло несколько взрывов. Предположительно, в городе сработала ПВО, удалось перехватить около четырех целей. Взрывы прозвучали в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах города. В результате обстрела со стороны украинской армии погибла женщина, также был ранен мужчина.