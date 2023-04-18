Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:12, 18 апреля 2023Бывший СССР

В Донецке сбили украинский беспилотник

В силовых структурах ДНР заявили, что в Донецке сбили украинский беспилотник
СюжетВзрыв в Донецке:
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Донецке средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя силовых структур Донецкой народной республики (ДНР).

«В Буденновском районе Донецка сбит еще один беспилотник ВСУ», — заявил он. По информации собеседника агентства, уточняется, к какому типу относится сбитый беспилотник, и кто его произвел.

Мэр города Алексей Кулемзин также сообщил в Telegram, что погибли двое мужчин.

18 апреля в Донецке произошло несколько взрывов. Предположительно, в городе сработала ПВО, удалось перехватить около четырех целей. Взрывы прозвучали в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах города. В результате обстрела со стороны украинской армии погибла женщина, также был ранен мужчина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
В Кремле объяснили отсутствие Герасимова и Шойгу в поездке Путина в зону СВО
Стало известно о ходе переговоров по супертурниру с участием Усика и Фьюри
Последствия мощной турбулентности на рейсе в Португалию попали на видео
Украинский художник отказался от премии из-за присуждения награды россиянке
В Госдуме отреагировали на планы G7 контролировать поставки оружия России
Тело женщины нашли в реке в Подмосковье
СБУ задержала сотрудника «Укрзализныцы» за вывоз призывников за границу
Перестрелка у ресторана в Ставрополе с гибелью мужчины попала на видео
Дочь Урганта поделилась интимным фото с новым возлюбленным
В Петербурге вторую за день ученицу госпитализировали с сотрясением после урока
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.