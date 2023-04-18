В Донецке прозвучало несколько взрывов, предположительно, сработала система ПВО

В Донецке произошло несколько взрывов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает ТАСС.

Предположительно, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — согласно данным силовых структур, удалось перехватить около четырех целей. Взрывы прозвучали в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах.

Известно, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина, также был ранен мужчина.

13 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин оценил ситуацию в городе как крайне тяжелую. По его словам, украинские военные обстреливают практически все районы: Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский «обстреливаются постоянно, с большой плотностью», также большие разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре города.