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09:26, 18 апреля 2023Бывший СССР

В Донецке произошло несколько взрывов

В Донецке прозвучало несколько взрывов, предположительно, сработала система ПВО
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

В Донецке произошло несколько взрывов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает ТАСС.

Предположительно, в городе сработала система противовоздушной обороны (ПВО) — согласно данным силовых структур, удалось перехватить около четырех целей. Взрывы прозвучали в центральном Ворошиловском, а также в Калининском, Буденновском и Пролетарском районах.

Известно, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины погибла женщина, также был ранен мужчина.

13 марта мэр Донецка Алексей Кулемзин оценил ситуацию в городе как крайне тяжелую. По его словам, украинские военные обстреливают практически все районы: Петровский, Киевский, Куйбышевский и Кировский «обстреливаются постоянно, с большой плотностью», также большие разрушения есть и в Ворошиловском районе, в самом центре города.

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Варвара Кошечкина
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