Александринский театр отменил показы спектакля после жалобы на дискредитацию

Александринский театр отменил показы «Сирано де Бержерак» после жалобы на дискредитацию

Александринский театр в Санкт-Петербурге отменил показы спектакля «Сирано де Бержерак» в апреле и мае. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

Вместо драмы «Сирано де Бержерак» 23 апреля представят постановку «Ворон», а 24 мая — «Женитьбу». Причины данного решения официально не раскрываются.

По информации портала 78.ru, в середине апреля с жалобой в правоохранительные органы обратился один из зрителей, который увидел в постановке «Сирано де Бержерак» признаки дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Что именно стало поводом для обращения в полицию, издание не уточняло.

«Сирано де Бержерак» — пьеса французского драматурга Эдмона Ростана, созданная в 1898 году. Прообразом главного героя является поэт и философ Сирано де Бержерак.

Ранее стало известно, что Малый драматический театр в Санкт-Петербурге объявил о переносе двух спектаклей «Гамлет» с актером Данилой Козловским в главной роли. Речь идет о постановках, намеченных на 20 и 21 апреля.