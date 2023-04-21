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20:25, 21 апреля 2023Силовые структуры

Суд арестовал 15-летнего мальчика за убийство 10-летней российской школьницы

В Карачаевске арестовали 15-летнего мальчика, зарезавшего 10-летнюю соседку в подъезде

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Карачаевске суд арестовал 15-летнего мальчика за убийство 10-летней соседки. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, подросток хотел изнасиловать школьницу. Это и послужило мотивом расправы.

Ранее стало известно, что девочка вышла из дома купить мороженое. Родственники забеспокоились после того, как она не вернулась спустя два часа. Вскоре потерпевшую нашел ее отец около квартиры в том же доме, где они жили. По его словам, тело было обнаружено без одежды. Убийца вначале ударил жертву камнем по голове, а затем перерезал горло.

Подозреваемый в убийстве при этом вначале делал вид, что помогает в поисках ребенка. Предварительно он успел затереть кровь у лифта и выбросить свою одежду и обувь. Однако затем он сознался в преступлении.

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Екатерина Власова
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