Россиянам дали совет по покупке новых иномарок

Автоэксперт Приходько посоветовал покупать новые иномарки у производителей Китая и Ирана

Если водитель хочет приобрести новую иномарку средней ценовой категории, то в сложившейся ситуации есть несколько альтернативных решений: покупка автомобиля у китайских или иранских производителей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил автоэксперт, директор по развитию компании «КарданБаланс» Александр Приходько.

Из очевидных плюсов китайских авто собеседник назвал продвинутую электронику и современный дизайн. Он также указал на наличие запчастей в свободном доступе на большинство моделей, находящихся в продаже.

«Согласно открытым источникам, обеспеченность запчастями Geely составляет порядка 92 процентов, а Haval хранит у себя на складах до 95 процентов всей номенклатуры запчастей. Кроме того, по сравнению с сегодняшними ценами на европейские модели, китайские авто существенно выигрывают», — обозначил Приходько.

Иранским автомобилям, по его словам, будет нелегко конкурировать с китайскими производителями из-за своей стоимости. Однако они должны стать удачным дополнением в сегменте более бюджетных авто с ценой до 1,2-1,5 миллиона рублей и покрыть часть спроса, который не смог удовлетворить «АвтоВАЗ».

«В новых машинах достаточно много электроники, но все же это в основном очень простые, как по материалам, так и с точки зрения конструктивных решений, авто. Модели компании Iran Khodro смогут без проблем заменить такие авто, как Hyundai, Skoda и другие седаны», — полагает автоэксперт.

Некоторые эксперты предполагают, что цена иранских машин при ввозе в Россию сильно увеличится, отметил он. «Если так произойдет, иранскому автопрому придется наладить сборочное производство в нашей стране для минимизации стоимости и проблем с логистикой», — подытожил Приходько.

Ранее стало известно, что в России практически закончились запасы новых иномарок массового сегмента — российские представительства Volkswagen, Kia, Skoda, Citroen, Opel, Renault и Hyundai предлагают чуть более 300 таких машин.

