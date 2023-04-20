В российских автосалонах почти закончились иномарки массового сегмента

«Известия»: в российских автосалонах осталось около 300 новых иномарок массового сегмента

В России практически исчерпаны запасы новых иностранных автомобилей средней ценовой категории. Об этом пишут «Известия».

В ассоциации «Российские автомобильные дилеры» подсчитали, что в автосалонах остались «десятки» реально имеющихся в наличии наиболее популярных и доступных машин среднего ценового сегмента. Так, во всей стране продаются 127 Skoda Rapid, 93 Volkswagen Polo, 48 Citroen C4 и 45 Kia Rio. При этом исполнительный директор маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль напомнил, что в 2021 году продавалось не менее 200 автомобилей массового сегмента в день.

Поясняется, что ввозить такие автомобили по параллельному импорту невыгодно, поскольку из-за усложнившейся логистики финальная цена отпугнет покупателя.

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций одобрила продажу российского завода Volkswagen, который находится под Калугой. По информации «Ведомостей», покупателем станет холдинг «Авилон». Размер планируемой сделки неизвестен. Отмечается, что партнером «Авилона» может стать китайский автоконцерн Chery.