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12:28, 21 апреля 2023Россия

В России сменился командующий Балтийским флотом

ТАСС: вице-адмирал Воробьев сменил Лиину на посту командующего Балтийским флотом

Фото: Павел Львов / РИА Новости

В России сменился командующий Балтийским флотом, об этом со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщает ТАСС.

По данным агентства, вице-адмирал Владимир Воробьев сменил адмирала Виктора Лиину на этом посту. Уточняется, что до назначения Воробьев занимал должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России. Виктор Лиина был назначен командующим Тихоокеанским флотом.

В Минобороны кадровые перестановки не подтверждали.

Ранее сообщалось, что на Тихоокеанском флоте проводилась внеочередная проверка. Она закончилась 20 апреля. Согласно заявлению представителей Минобороны, учения, которые прошли под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, подтвердили высокую боевую готовность флота.

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Марк Леонов
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