ТАСС: вице-адмирал Воробьев сменил Лиину на посту командующего Балтийским флотом

В России сменился командующий Балтийским флотом, об этом со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщает ТАСС.

По данным агентства, вице-адмирал Владимир Воробьев сменил адмирала Виктора Лиину на этом посту. Уточняется, что до назначения Воробьев занимал должность заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России. Виктор Лиина был назначен командующим Тихоокеанским флотом.

В Минобороны кадровые перестановки не подтверждали.

Ранее сообщалось, что на Тихоокеанском флоте проводилась внеочередная проверка. Она закончилась 20 апреля. Согласно заявлению представителей Минобороны, учения, которые прошли под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, подтвердили высокую боевую готовность флота.