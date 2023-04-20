Минобороны объявило о завершении внезапной проверки Тихоокеанского флота

Минобороны объявило, что внезапная проверка Тихоокеанского флота России завершена

Внезапная проверка Тихоокеанского флота (ТОФ), части воздушно-космических сил и подразделений обеспечения завершена. Об этом объявило Минобороны России в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что учения, которые прошли под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Николая Евменова, подтвердили высокую боевую готовность армии к отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений. «Командование и личный состав флота в короткие сроки осуществили подготовку сил к боевым действиям, выполнили оперативное развертывание и отработали комплекс учебно-боевых задач в ближней и дальней морских зонах», — говорится в сообщении.

В частности, экипажи боевых кораблей в районах Японского, Охотского и Берингова морей провели учения по отражению ракетных ударов противника и уничтожению его подводных лодок. Также выполнены стрельбы и ракетные пуски по целям, имитирующим корабли и наземные объекты условного врага.

Кроме того, российские подводные лодки, корабли и береговые ракетные комплексы во взаимодействии с авиацией отработали противодействие развертыванию сил противника в южной части Охотского моря и отражение его высадки на южные Курильские острова и Сахалин.

В Минобороны добавили, что всего в проверке приняли участие более 25 тысяч военнослужащих, 89 самолетов и вертолетов, а также 167 кораблей, в том числе 12 подводных лодок. В настоящий момент силы Тихоокеанского флота возвращаются в пункты базирования.

Ранее полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщил, что командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц покинул свой пост. Он станет главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Позже стало известно, освободившуюся должность может занять адмирал Виктор Лиина.