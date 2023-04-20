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04:44, 20 апреля 2023Россия

Полпред президента заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом

Полпред в ДФО Трутнев заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом

Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц получил назначение на новую должность. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его речь размещена в Telegram-канале
полпреда ДФО.

Авакянц станет главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Марина Совина
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