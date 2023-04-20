Полпред президента заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом

Полпред в ДФО Трутнев заявил об отставке командующего Тихоокеанском флотом

Командующий Тихоокеанским флотом (ТОФ) адмирал Сергей Авакянц получил назначение на новую должность. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, его речь размещена в Telegram-канале

полпреда ДФО.

Авакянц станет главой штаба, курирующего центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

