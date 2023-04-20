Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:49, 20 апреля 2023Россия

Назван кандидат на пост нового командующего Тихоокеанским флотом

РИА Новости: адмирал Лиина может занять пост нового командующего Тихоокеанским флотом
Виктор Лиина

Виктор Лиина. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Адмирал Виктор Лиина может занять пост нового командующего Тихоокеанским флотом. Эту кандидатуру назвал источник РИА Новости.

До этого стало известно, что экс-командующий флотом Сергей Авакянц возглавит структуру, которая будет координировать центры военно-спортивной подготовки.

Собеседник агентства отметил, что Лиина сейчас командует Балтийским флотом.

О том, что Авакянц подал в отставку с должности командующего Тихоокеанским флотом рассказал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Имя нового командующего стратегическим объединением он раскрывать не стал.

Сергей Авакянц командовал ТОФ с 2012 года. Воинское звание «адмирал» было присвоено Авакянцу указом президента 13 декабря 2014 года. Он Награжден орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и многими медалями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Назван кандидат на пост нового командующего Тихоокеанским флотом
Россиянкам назвали модные купальники на лето
ФСБ задержала иностранного студента российского вуза за пропаганду терроризма
Глава Орловской области выдвинул предложение после смертельного нападения собак
Польша предложила Евросоюзу запретить ввоз продуктов с Украины
Стало известно о съемках сериала по «Сумеркам»
Райан Рейнольдс рассказал о «совершенно новом» Росомахе в «Дэдпуле 3»
Племянник Джона Кеннеди оценил мощь армии России
Рогов рассказал о готовящемся контрнаступлении ВСУ в день смерти Гитлера
Стали известны детали дела о дестабилизации ситуации в Молдавии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.