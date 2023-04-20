Назван кандидат на пост нового командующего Тихоокеанским флотом
Адмирал Виктор Лиина может занять пост нового командующего Тихоокеанским флотом. Эту кандидатуру назвал источник РИА Новости.
До этого стало известно, что экс-командующий флотом Сергей Авакянц возглавит структуру, которая будет координировать центры военно-спортивной подготовки.
Собеседник агентства отметил, что Лиина сейчас командует Балтийским флотом.
О том, что Авакянц подал в отставку с должности командующего Тихоокеанским флотом рассказал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Имя нового командующего стратегическим объединением он раскрывать не стал.
Сергей Авакянц командовал ТОФ с 2012 года. Воинское звание «адмирал» было присвоено Авакянцу указом президента 13 декабря 2014 года. Он Награжден орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и многими медалями.