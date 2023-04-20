Назван кандидат на пост нового командующего Тихоокеанским флотом

РИА Новости: адмирал Лиина может занять пост нового командующего Тихоокеанским флотом

Адмирал Виктор Лиина может занять пост нового командующего Тихоокеанским флотом. Эту кандидатуру назвал источник РИА Новости.

До этого стало известно, что экс-командующий флотом Сергей Авакянц возглавит структуру, которая будет координировать центры военно-спортивной подготовки.

Собеседник агентства отметил, что Лиина сейчас командует Балтийским флотом.

О том, что Авакянц подал в отставку с должности командующего Тихоокеанским флотом рассказал вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Имя нового командующего стратегическим объединением он раскрывать не стал.

Сергей Авакянц командовал ТОФ с 2012 года. Воинское звание «адмирал» было присвоено Авакянцу указом президента 13 декабря 2014 года. Он Награжден орденами «За морские заслуги», «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и многими медалями.

