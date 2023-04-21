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09:06, 21 апреля 2023Россия

Дрон-камикадзе ВСУ упал на трактор в приграничном российском регионе

SHOT: дрон-камикадзе ВСУ упал на трактор в Курской области

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В Курской области на трактор упал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Суджанском районе российского региона накануне, 20 апреля. Беспилотник противника с неустановленным зарядом рухнул на трактор-погрузчик у села Гуево в километре от границы.

Уточняется, что никто из местных жителей не пострадал. Кроме аграрной техники, других разрушений нет.

19 апреля сообщалось, что запущенные с территории Украины беспилотники атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области. По данным Mash, дроны сбросили на территорию предприятия снаряды от гранатомета АГС-17. На земле остались девять воронок от взрывов, еще один боеприпас не разорвался, его обезвредили.

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Евгения Куликова
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