Дрон-камикадзе ВСУ упал на трактор в приграничном российском регионе

SHOT: дрон-камикадзе ВСУ упал на трактор в Курской области

В Курской области на трактор упал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в Суджанском районе российского региона накануне, 20 апреля. Беспилотник противника с неустановленным зарядом рухнул на трактор-погрузчик у села Гуево в километре от границы.

Уточняется, что никто из местных жителей не пострадал. Кроме аграрной техники, других разрушений нет.

19 апреля сообщалось, что запущенные с территории Украины беспилотники атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области. По данным Mash, дроны сбросили на территорию предприятия снаряды от гранатомета АГС-17. На земле остались девять воронок от взрывов, еще один боеприпас не разорвался, его обезвредили.