Украинские дроны атаковали завод в Курской области

Mash: беспилотники атаковали сахарный завод в Теткино Курской области ночью 19 апреля

Запущенные с территории Украины беспилотники атаковали сахарный завод в поселке Теткино Курской области, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, атака произошла ночью 19 апреля, около 2:30 ночи. Дроны сбросили на территорию предприятия снаряды от гранатомета АГС-17, утверждает Mash. Сообщается, что найдены девять воронок от взрывов, еще один боеприпас не разорвался, его обезвредили.

В результате атаки, как пишут авторы канала, повреждены шесть окон в административном здании завода. О пострадавших не сообщается.

В конце февраля завод уже попадал под обстрел — тогда по его территории ударили не менее восьми снарядов.

Теткино, находящееся на границе с Украиной, регулярно попадает под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 15 апреля в результате очередного из них загорелся дом и сарай.