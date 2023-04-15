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18:02, 15 апреля 2023Россия

Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины

Губернатор Курской области Старовойт: поселок Теткино был обстрелян со стороны Украины

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Поселок Теткино в Курской области был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт.

«В результате очередного обстрела ВСУ в поселке Теткино Глушковского района загорелся дом и сарай на территории частного домовладения», — написал он. По словам главы региона, пострадавших нет.

На месте случившегося работают пожарные.

Ранее 15 апреля ВСУ обстреляли приграничные села Глушковского района Курской области. Никто не пострадал, однако из-за атаки оказались частично обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

13 апреля приграничный поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе также попал под обстрел со стороны Украины. Всего было зафиксировали пять прилетов, пострадавших в результате произошедшего не было.

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Алина Гончарова
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