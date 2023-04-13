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22:37, 13 апреля 2023Россия

Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины

Губернатор Старовойт: поселок Краснооктябрьский попал под обстрел со стороны Украины

Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

Приграничный поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

По информации Старовойта, в результате обстрела повреждено одно домовладение: осколками посечен фасад, окна и кровля дома. Всего зафиксировали пять прилетов, пострадавших в результате произошедшего нет. «После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам», — пообещал губернатор.

Ранее Роман Старовойт заявил об отмене парада Победы на 9 Мая в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности. Аналогичное решение приняли в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это нужно для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».

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Марина Совина
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