Российский приграничный поселок обстреляли со стороны Украины

Губернатор Старовойт: поселок Краснооктябрьский попал под обстрел со стороны Украины

Приграничный поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.

По информации Старовойта, в результате обстрела повреждено одно домовладение: осколками посечен фасад, окна и кровля дома. Всего зафиксировали пять прилетов, пострадавших в результате произошедшего нет. «После оценки повреждений обязательно поможем хозяевам», — пообещал губернатор.

Ранее Роман Старовойт заявил об отмене парада Победы на 9 Мая в Курске, объяснив такие меры соображениями безопасности. Аналогичное решение приняли в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков отметил, что это нужно для того, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода».