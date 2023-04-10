Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:17, 10 апреля 2023Россия

Граничащий с Украиной регион России отказался от парада 9 мая ради безопасности

Роман Старовойт сообщил об отмене Парада Победы 9 мая в Курске из соображений безопасности
СюжетУказ Путина о введении военного положения в новых регионах

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

В Курской области 9 мая не будут проводить парад в честь годовщины Победы по соображениям безопасности. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт, его слова приводит РИА Новости.

С заявлением об отмене Старовойт выступил на оперативном совещании.

«Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить», — заявил глава региона.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

31 января 2023 года президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о предложении Зеленского нанести удар по Ростовской области
В Госдуме предложили разблокировать Twitter
Зеленскому предрекли усиленную слежку со стороны США
Российский турист разбился насмерть на скутере во время отдыха в Таиланде
Петербурженка избила посетительниц магазина и попала на видео
Решение Маска не удалять пост Медведева об Украине из Twitter объяснили
Бывших силовиков из рок-группы осудили на 19 лет за поджог военкомата
Пушилин рассказал о поездке в Артемовск
В Киеве горячей водой залило одну из улиц
37-летняя российская супермодель показала тело в откровенном бикини
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.