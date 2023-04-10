Граничащий с Украиной регион России отказался от парада 9 мая ради безопасности

Роман Старовойт сообщил об отмене Парада Победы 9 мая в Курске из соображений безопасности

В Курской области 9 мая не будут проводить парад в честь годовщины Победы по соображениям безопасности. Об этом заявил губернатор граничащего с Украиной региона Роман Старовойт, его слова приводит РИА Новости.

С заявлением об отмене Старовойт выступил на оперативном совещании.

«Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить», — заявил глава региона.

На территориях Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей действует режим среднего уровня реагирования. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

31 января 2023 года президент России Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности.