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11:23, 15 апреля 2023Россия

Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле приграничных сел Глушковского района

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Приграничные села Глушковского района попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

По его словам, из-за атаки Украины оказались частично обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Специалисты начали устранять повреждения.

13 апреля приграничный поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Всего зафиксировали пять прилетов, пострадавших в результате произошедшего нет.

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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