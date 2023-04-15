Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт заявил об обстреле приграничных сел Глушковского района

Приграничные села Глушковского района попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.

По его словам, из-за атаки Украины оказались частично обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Специалисты начали устранять повреждения.

13 апреля приграничный поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Всего зафиксировали пять прилетов, пострадавших в результате произошедшего нет.

С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.