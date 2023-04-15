Приграничный российский регион обстреляли со стороны Украины
Приграничные села Глушковского района попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Сегодня ВСУ дважды обстреляли приграничные территории Глушковского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет», — написал губернатор.
По его словам, из-за атаки Украины оказались частично обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Специалисты начали устранять повреждения.
13 апреля приграничный поселок Краснооктябрьский в Глушковском районе Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Всего зафиксировали пять прилетов, пострадавших в результате произошедшего нет.
С октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Курской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.