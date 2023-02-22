Украина обстреляла приграничные поселения российского региона

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничные районы региона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные районы Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, власти зафиксировали 16 прилетов в окрестностях сел Гуево и Горналь Суджанского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, не менее восьми снарядов ударили по территории сахарного завода в поселке Теткино Глушковского района. В результате обстрела никто не пострадал, однако были повреждены окна и посечены осколками стены в производственных постройках, в одной их которых пробит сквозной проем.

Накануне ВСУ также нанесли удар по Глушковскому району Курской области. Власти зафиксировали пять прилетов в районе сотовой вышки на территории села Веселое, еще два — около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино. Пострадавших в результате обстрела нет.

