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18:10, 22 февраля 2023Россия

Украина обстреляла приграничные поселения российского региона

Курский губернатор Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли приграничные районы региона

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничные районы Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

По его словам, власти зафиксировали 16 прилетов в окрестностях сел Гуево и Горналь Суджанского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, не менее восьми снарядов ударили по территории сахарного завода в поселке Теткино Глушковского района. В результате обстрела никто не пострадал, однако были повреждены окна и посечены осколками стены в производственных постройках, в одной их которых пробит сквозной проем.

Накануне ВСУ также нанесли удар по Глушковскому району Курской области. Власти зафиксировали пять прилетов в районе сотовой вышки на территории села Веселое, еще два — около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино. Пострадавших в результате обстрела нет.

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Константин Лысяков
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