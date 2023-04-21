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13:12, 21 апреля 2023Мир

Великобритания ввела санкции против пятерых россиян из-за приговора Кара-Мурзе

Великобритания ввела санкции против пятерых россиян в связи с приговором Кара-Мурзе

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Власти Великобритании ввели санкции против пятерых россиян в связи с приговором, который суд вынес оппозиционному политику и публицисту Владимиру Кара-Мурзе (признан иноагентом в РФ). Об этом сообщил МИД страны, передает Reuters.

По информации внешнеполитического ведомства, под британские ограничения попала судья Басманного районного суда Елена Ленская, которая вынесла приговор — 25 лет колонии строгого режима. Также рестрикции коснулись следователей по делу Кара-Мурзы Дениса Колесникова и Андрея Задачина и сотрудников ФСБ России Александра Самофала и Константина Кудрявцева.

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли обвинил российские власти в пренебрежении к основным правам человека. «Великобритания будет продолжать поддерживать Кара-Мурзу и его семью. Я призываю Россию немедленно освободить его», — высказался он.

Ранее депутаты Европарламента осудили приговор и приняли резолюцию с призывом к Москве освободить Кара-Мурзу. За резолюцию проголосовали 508 депутатов Европарламента, 14 высказались против, 31 человек воздержался.

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Виктория Кондратьева
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