Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу и Навального

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу и Навального

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом освободить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в РФ) и Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом сказано в заявлении на сайте ЕП.