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14:12, 20 апреля 2023Мир

Европарламент принял резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу и Навального

Депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом освободить Кара-Мурзу и Навального
Владимир Кара-Мурза

Владимир Кара-Мурза. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Депутаты Европарламента (ЕП) приняли резолюцию с призывом освободить оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в РФ) и Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иноагента, признан экстремистской организацией и запрещен в РФ). Об этом сказано в заявлении на сайте ЕП.

Виктория Кондратьева
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