Мосгорсуд признал Владимира Кара-Мурзу виновным в госизмене. За что он получил 25 лет колонии строгого режима?

Кара-Мурза получил 25 лет за госизмену, фейки про ВС РФ и работу в «Открытой России»

Мосгорсуд 17 апреля приговорил к 25 годам лишения свободы оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом) за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы (ВС) России.

Кара-Мурзу признали виновным по всем пунктам обвинения

Судья Сергей Подопригоров начал оглашение приговора в 11:00 мск — это заняло примерно полчаса, так как были оглашены только вводная и резолютивная части судебного решения. Процесс над Кара-Мурзой, начавшийся в марте, проходил в закрытом режиме из-за засекреченных материалов уголовного дела.

Подсудимого признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК РФ: 275 («Государственная измена»), 207.3 («Распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил России») и 284.1 («Сотрудничество с организацией, деятельность которой признана в России нежелательной»).

Путем частичного сложения назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима

В качестве дополнительного наказания Кара-Мурзу оштрафовали на 400 тысяч рублей и назначили ему ограничение свободы сроком на полтора года. Также ему запрещено на протяжении семи лет после отбытия срока заниматься журналистикой.

Осужденный получил максимальное наказание по статье о госизмене

Суд назначил Кара-Мурзе такое же наказание, которое в ходе прений сторон предложил прокурор, поддерживавший государственное обвинение. Защита настаивала на невиновности оппозиционера и просила суд об оправдательном приговоре.

Оппозиционер получил больший срок, чем бывший журналист Иван Сафронов, осужденный за госизмену на 22 года лишения свободы.

Таким образом, Кара-Мурза осужден на максимальное в российской практике наказание по статье 275 УК РФ.

Его адвокаты заявили о намерении обжаловать приговор. Сам Кара-Мурза с момента задержания настаивал на своей невиновности.

Оппозиционера задержали год назад

Кара-Мурза был задержан 11 апреля 2022 года при выходе из дома в Москве. Хамовнический районный суд признал его виновным в неповиновении полиции и арестовал на 15 суток за административное правонарушение.

После этого оппозиционер стал фигурантом уголовного дела о фейках про российскую армию, возбужденного Следственным комитетом России (СКР).

Он был арестован на два месяца в качестве обвиняемого в уголовном преступлении. По данным следствия, Кара-Мурза «по мотивам политической ненависти» огласил в палате представителей штата Аризона «заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил России для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине.

Минюст России включил его в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

В июле 2022 года против Кара-Мурзы возбудили второе дело. Адвокат Вадим Прохоров рассказал, что в следственный изолятор «Водник» в Москве, где содержался оппозиционер, приехал следователь и передал ему постановление о привлечении в качестве обвиняемого в новой редакции с добавлением части 1 статьи 234.1 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности»).

Владимиру Кара-Мурзе вменяется в вину организация и проведение конференции в поддержку политзаключенных в Москве 27 октября 2021 года Вадим Прохоров адвокат

В октябре того же года появилось третье, самое серьезное, дело о госизмене. По версии следствия, на посту заместителя председателя «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ) Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО в течение нескольких лет. Его действия были квалифицированы как госизмена, так как они, по мнению правоохранителей, были направлены против безопасности России. За свои услуги оппозиционер получал 30 тысяч долларов в месяц.

Следствие указывало на наличие у него гражданства Великобритании, также он является почетным резидентом США.

Дела о госизмене традиционно относятся к подследственности ФСБ, однако в случае с Кара-Мурзой расследованием впервые в своей истории занялся СКР. Такое поручение ведомству выдал первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин, решивший оставить дело оппозиционера в СКР исходя из того, что там расследовались два других его дела — о фейках про армию и сотрудничестве с нежелательной организацией.

США ввели санкции против россиян из-за дела Кара-Мурзы

3 марта 2023 года Минфин США ввел санкции против шести россиян за нарушения прав оппозиционера в рамках «акта Магнитского». Среди попавших в черный список — заместитель министра юстиции России Олег Свириденко, судья Басманного суда Москвы Елена Ленская, судья Хамовнического районного суда Диана Мищенко и другие. Их обвинили в нарушении прав человека в рамках дела Кара-Мурзы.

Закон назван в честь российского аудитора Сергея Магнитского, которого арестовали в России в 2008 году. В 2009 году он умер в московском СИЗО «Матросская Тишина». В соответствии с разработанным в США законом санкциям подвергаются те, кто нарушает права человека.

В ответ пресс-секретарь посольства России в США Игорь Гиренко заявил, что Москва расценивает введенные США санкции как вмешательство во внутренние дела страны.

Властям США вместо размахивания санкционной дубиной пора бы соприкоснуться с реальностью и обратить внимание на плачевную ситуацию в области прав и свобод человека у себя дома Игорь Гиренко пресс-секретарь посольства России в США

Приговор в отношении Кара-Мурзы пока не вступил в законную силу. Он будет исполнен после рассмотрения апелляционных жалоб осужденного и его защиты.