Защита осужденного на 25 лет Кара-Мурзы заявила о намерении обжаловать приговор

Защита осужденного на 25 лет за госизмену и фейки про ВС РФ Кара-Мурзы обжалует приговор

Защита оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом), осужденного на 25 лет за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы России, обжалует приговор Мосгорсуда. Об этом сообщает «Интерфакс».

Об этом решении заявила адвокат фигуранта Мария Эйсмонт.

Процесс над Кара-Мурзой начался в марте и проходил в закрытом режиме из-за засекреченных материалов уголовного дела. 17 апреля Мосгорсуд вынес приговор.

Следствие считает, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги обвиняемый получал 30 тысяч долларов в месяц.

Кара-Мурза был арестован весной 2022 года. Своей вины он не признает.