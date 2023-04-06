Прокурор потребовал 25 лет для Кара-Мурзы за госизмену

Прокурор запросил Кара-Мурзе 25 лет колонии по делу о госизмене и фейках о ВС России

Прокурор потребовал приговорить к 25 годам лишения свободы оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен Минюстом в реестр иностранных агентов), обвиняемого в госизмене, руководстве нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката подсудимого Марию Эйсмонт.

Защита настаивает на невиновности Кара-Мурзы и будет просить суд его оправдать. Прения сторон проходят в Мосгорсуде в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 7 апреля.

Следствие считает, что оппозиционер «по мотивам политической ненависти» огласил «заведомо ложную информацию об использовании ВС РФ для бомбардировок жилых районов, родильных домов, больниц и школ» на Украине в палате представителей штата Аризона. Кроме того, находясь на посту зампреда «Открытой России» (организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ), Кара-Мурза оказывал помощь организациям из стран-членов НАТО, которая расценивается следствием как направленная против безопасности России, в течение нескольких лет. Отмечалось, что за услуги обвиняемый получал 30 тысяч долларов в месяц.

Кара-Мурза был арестован весной 2022 года. Своей вины он не признает.