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20:31, 17 апреля 2023Мир

США оценили приговор Кара-Мурзе

Посол США Трейси: приговор Кара-Мурзы является попыткой заставить замолчать инакомыслие

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / ТАСС

Приговор российскому журналисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе (признан в России иноагентом) является «ужасным признаком репрессий». Вашингтон призывает к немедленному освобождению россиянина. Так решение Мосгорсуда по делу о госизмене оценила посол США в России Линн Трейси, ее цитирует РБК.

«Это решение является попыткой заставить замолчать инакомыслие в этой стране и показать пример тем, у кого хватает смелости предложить альтернативу политике российского правительства. Как утверждал Кара-Мурза, говорить правду власти — это поступок патриота, а не предателя», — высказалась дипломат.

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Ранее свою позицию по поводу приговора российскому оппозиционеру высказала Норвегия. Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что Осло решительно осуждает приговор и призывает к освобождению Кара-Мурзы. «Это глубоко тревожный и суровый приговор за осуществление права на свободу выражения мнений», — считает норвежский министр.

Совет Европы также выступил против приговора российскому оппозиционеру. Генеральный секретарь организации Майя Пейчинович-Бурич призвала «к его немедленному освобождению».

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России.

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Варвара Кошечкина
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