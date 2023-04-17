Совет Европы призвал освободить Кара-Мурзу

Генсек Совета Европы Пейчинович-Бурич призвала освободить журналиста из России Кара-Мурзу

Генеральный секретарь Совета Европы Майя Пейчинович-Бурич призвала освободить российского публициста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

«Совет Европы полностью солидарен с господином Кара-Мурзой и призывает к его немедленному освобождению», — подчеркнула генсек.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы России. Процесс над Кара-Мурзой начался в марте и проходил в закрытом режиме из-за засекреченных материалов уголовного дела.

Кара-Мурза был арестован весной 2022 года. Своей вины он не признает.