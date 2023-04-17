Норвегия осудила приговор Кара-Мурзе

Глава МИД Норвегии Хюитфельдт осудила приговор российскому журналисту Владимиру Кара-Мурзе

Норвегия решительно осуждает приговор российскому журналисту и оппозиционеру Владимиру Кара-Музе (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Это глубоко тревожный и суровый приговор за осуществление права на свободу выражения мнений», — считает норвежский министр. Она добавила, что Норвегия «призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Кара-Мурзы и всех политических заключенных в России».

17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Его признали виновным в госизмене, сотрудничестве с нежелательной организацией и распространении фейков про Вооруженные силы России.

Ранее Совет Европы также выступил против приговора российскому оппозиционеру. Генеральный секретарь организации Майя Пейчинович-Бурич призвала «к его немедленному освобождению».